Dünya Kupası A Grubu'nda ikinci maçların heyecanı yaşanıyor.
Grupta ilk maçında Güney Kore'ye 2-1 kaybeden Çekya, Meksika'ya 2-0 yenilen Güney Afrika ile karşılaşacak.
Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den ve Tabii'den canlı yayınlanacak.
Mercedes-Benz Stadyumu'ndaki maçı ABD'li hakem Tori Penso yönetecek.İLK 11'LER
Çekya: Kovar, Coufal, Holes, Hranac, Krejci, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka, Hlozek, Schick.
Güney Afrika: Williams, Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon, Mokoena, Mbatha, Adams, Appollis, Maseko, Rayners.