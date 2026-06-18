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Spor

CANLI: Çekya - Güney Afrika

Dünya Kupası A Grubu'nda ikinci maçların heyecanı yaşanıyor. Grupta ilk maçında Güney Kore'ye 2-1 kaybeden Çekya, Meksika'ya 2-0 yenilen Güney Afrika ile karşılaşacak. Maçın canlı anlatımını ve istatistiklerini star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2026 Perşembe 18:04 - Güncelleme:
CANLI: Çekya - Güney Afrika
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Dünya Kupası A Grubu'nda ikinci maçların heyecanı yaşanıyor.

Grupta ilk maçında Güney Kore'ye 2-1 kaybeden Çekya, Meksika'ya 2-0 yenilen Güney Afrika ile karşılaşacak.

Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den ve Tabii'den canlı yayınlanacak.

Mercedes-Benz Stadyumu'ndaki maçı ABD'li hakem Tori Penso yönetecek.

İLK 11'LER

Çekya: Kovar, Coufal, Holes, Hranac, Krejci, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka, Hlozek, Schick.

Güney Afrika: Williams, Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon, Mokoena, Mbatha, Adams, Appollis, Maseko, Rayners.

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