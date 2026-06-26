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Spor

CANLI: Dünya Kupası'nda büyük heyecan... I Grubu'nda zirve yarışı!

2026 Dünya Kupası I Grubu'nun son haftasında tur heyecanı yaşanıyor. Norveç ile Fransa liderlik için karşı karşıya gelirken, Senegal ile Irak da üçüncülük mücadelesi veriyor. Karşılaşmaların canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz...

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 18:09 - Güncelleme:
CANLI: Dünya Kupası'nda büyük heyecan... I Grubu'nda zirve yarışı!
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2026 Dünya Kupası I Grubu üçüncü hafta maçında Norveç ile Fransa karşı karşıya gelecek.

Boston kentindeki Gillette Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

İki takım da grubunda oynadığı maçlarda kayıp yaşamadı. Fransa, Senegal'i 3-1, Irak'ı ise 3-0'la mağlup etti. Norveç ise Irak'ı 4-1, Senegal'i ise 3-2'yle geçti.

HAALAND VE MBAPPE KRALLIK YARIŞINDA ÇEKİŞİYOR

Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland ile Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, turnuvayı en çok golle tamamlayan oyuncuya verilen Altın Ayakkabı ödülü için de yarış halinde.

4 gol kaydeden iki isim de Vinicius Jr'la birlikte 2. sırada yer alıyor. Zirvede ise 5 golle Messi bulunuyor.

İLK 11'LER

Norveç: Selvik, Ostigard, Bjorkan, Falchener, Berg, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb, Larsen.

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Hernandez, Kone, Tchouameni, Dembele, Olise, Doue, Mbappe.

SENEGAL - IRAK

Öte yandan grubun diğer maçında Senegal ile Irak karşı karşıya gelecek.

Kanada'nın Toronto şehrinde BMO Field'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de TRT Spor'da yayınlanacak.

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Grup aşamasında 0 puanı bulunan iki takım da 3 puana yükselmek ve en iyi üçüncüler arasında yer alarak son 32 turuna kalmak için kozlarını paylaşacak.

Senegal, grup aşamasındaki ilk maçında Fransa'ya 3-1 mağlup olurken ikinci maçında Norveç'e 3-2'lik skorla yenildi.

Irak ise ilk mücadelesinde Norveç'e karşı 4-1'lik skorla mağlup olurken ikinci maçında Fransa'ya diş geçiremedi ve 3-0'lık skorla yenildi.

İLK 11'LER

Senegal: Diaw, Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs, Gana Gueye, Diarra, Camara, Mbaye, Sarr, Mane.

Irak: Basil, Putros, Sulaka, Hashem, Doski, Al-Ammari, Qasem, Iqbal, Bayesh, Jasim, Al-Hamadi.

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