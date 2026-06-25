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Spor

CANLI: Ekvador-Almanya | Curaçao-Fildişi Sahili

2026 Dünya Kupası E Grubu'nun üçüncü ve son haftasında Ekvador ile Almanya, Curaçao ile de Fildişi Sahili karşı karşıya geliyor. Maçların canlı anlatımını star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz...

HABER MERKEZİ25 Haziran 2026 Perşembe 22:07 - Güncelleme:
CANLI: Ekvador-Almanya | Curaçao-Fildişi Sahili
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2026 Dünya Kupası E Grubu'nun üçüncü ve son haftasında Ekvador ile Almanya, Curaçao ile de Fildişi Sahili karşı karşıya geliyor.

CANLI | EKVADOR-ALMANYA

E grubunda Ekvador ile Almanya arasındaki karşılaşma, TSİ 23.00'te başladı. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Ekvador: Galindez, Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie, Yeboah, Vite, Caicedo, Angulo, Plata, Valencia.

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Pavlovic, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz

CANLI | CURAÇAO-FİLDİŞİ SAHİLİ

Gruptaki bir diğer maçta ise Curaçao ile Fİldişi Sahili kozlarını paylaşıyor. Bu karşılaşma da TSİ 23.00'te başladı ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Curaçao: Room, Brenet, Obispo, Gaari, Floranus, Fonville, Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Chong, Locadia.

Fildişi Sahili: Fofana, Doue, Ousmane Diomande, Kossounou, Operi, Diallo, Kessie, Sangare, Yan Diomande, Pepe, Bonny.

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