2026 Dünya Kupası E Grubu'nun üçüncü ve son haftasında Ekvador ile Almanya, Curaçao ile de Fildişi Sahili karşı karşıya geliyor.CANLI | EKVADOR-ALMANYA
E grubunda Ekvador ile Almanya arasındaki karşılaşma, TSİ 23.00'te başladı. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.İLK 11'LER
Ekvador: Galindez, Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie, Yeboah, Vite, Caicedo, Angulo, Plata, Valencia.
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Pavlovic, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz
CANLI | CURAÇAO-FİLDİŞİ SAHİLİ
Gruptaki bir diğer maçta ise Curaçao ile Fİldişi Sahili kozlarını paylaşıyor. Bu karşılaşma da TSİ 23.00'te başladı ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Curaçao: Room, Brenet, Obispo, Gaari, Floranus, Fonville, Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Chong, Locadia.
Fildişi Sahili: Fofana, Doue, Ousmane Diomande, Kossounou, Operi, Diallo, Kessie, Sangare, Yan Diomande, Pepe, Bonny.