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Spor

''Sahada elimden geleni yapacağım'' En-Nesyri'den sarı lacivertli formayla ilk sözler

Fenerbahçe, yeni transfer Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi. İşte Faslı golcünün sarı lacivertli formayla ilk açıklamaları...

25 Temmuz 2024 Perşembe 13:16 - Güncelleme:
''Sahada elimden geleni yapacağım'' En-Nesyri'den sarı lacivertli formayla ilk sözler
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Fenerbahçe Kulübü, Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi.

İmza törenine Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da katıldı.

EN NESYRI'NIN AÇIKLAMALARI

"FENERBAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Harika ve uzun zamandan beri bildiğim, takip ettiğim takım. Mario Branco'ya ve Ali Koç'a bana güvendikleri için teşekkür ederim. Aynı zamanda Jose Mourinho'ya da teşekkürler. Menajerime ve aileme de teşekkür ederim. Yanımdalar, buraya gelmemde çok yardımları dokundu."

"RAKİP FORVETLERRE BAKMIYORUM"

"Açıkçası rakip takımlardaki forvetlere bakmıyorum, kendime bakıyorum. Buraya kupalar kazanmaya geldim."

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"Sahada elimden geleni yapacağım, umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz."

"İKİ SENEDİR F.BAHÇE'Yİ TAKİP EDİYORUM"

"İki sene önce Fenerbahçe'ye karşı oynadım. İki senedir Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Taraftarların desteği ilgimi çekmişti. Atmosferi sevmiştim. Onları mutlu etmek istiyorum."

"ALİ KOÇ, MOURINHO VE BRANCO İLE GÖRÜŞTÜM"

"Pek çok takım beni istedi ama Fenerbahçe'ye gelmek önemliydi. Verdiğim karardan rahatım. Gelmeden Ali Koç, Jose Mourinho ve Mario Branco ile konuştum. Süre biraz uzadı ama sonuçta geldim. Her şeyimi sahada vereceğim."

MARIO BRANCO'NUN AÇIKLAMALARI

"ÖNEMLİ OLAN TARAFTARLARIN MUTLU OLMASI"

"Acun abiye teşekkür ederim, sanırım Youssef En-Nesyri transferindeki her şeyi söyledi. Önemli olan benim gülmem değil, Fenerbahçe taraftarlarının sonuçlardan mutlu olması. Youssef gibi önemli oyuncularla sonuç almaya yaklaşıyoruz."

"TRANSFERLERİN %95'İNİ TAMAMLADIK"

"Böyle bir golcüyü bu tarihte getirmek çok önemli. Transferlerin %95'ini tamamladık. Bu çok iyi bir şey. Youssef transferi için yönetime teşekkür ederim. Jose Mourinho'nun ana opsiyonlarından biriydi. Aslında hepimizin ortak hedefiydi. Burada olduğu için çok mutluyum, umarım ondan beklediğimiz katkıyı sağlar."

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