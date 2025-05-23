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Spor

CANLI: Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Final Four yarı finalinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımı ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz...

Haber Merkezi23 Mayıs 2025 Cuma 14:50 - Güncelleme:
CANLI: Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR
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Basketbol THY Euroleague Dörtlü Finali, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başladı.

Etihad Arena'da gerçekleştirilecek Dörtlü Final'in ilk maçında Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ile Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR karşılaşıyor.

Kritik maçın hakem üçlüsü Carlos Peruga (Baş hakem), Robert Lottermoser (1. Yardımcı hakem) ve Mehdi Difallah'tan (2. Yardımcı hakem) oluşuyor.

Günün ikinci maçında ise Yunan ekibi Olympiakos ile Fransa'yı temsil eden Monaco, TSİ 21.00'de parkeye çıkacak.

Euroleague Dörtlü Finali, ilk kez Avrupa dışında düzenleniyor.

Fenerbahçe Beko'nun kadrosu: Errick McCollum, Wade Baldwin, Nicolo Melli, Nigel Hayes-Davis, Tarık Biberovic, Devon Hall, Dyshawn Pierre, Marko Guduric, Jilson Bango, Bonzie Colson, Khem Birch.

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