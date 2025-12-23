Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Dev derbinin hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.

Mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Asensio Szymanski, Oğuz, Kerem.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, derbi mücadelesine 9 eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ

Beşiktaş, oynadığı son 6 maçta mağlup olmadı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikten sonra oynadığı 6 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.

Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor'u yenen Beşiktaş, beraberliği ise Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında bozamadı.

Kupanın ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak siyah-beyazlılar, derbide bu ünvanını sürdürmenin peşinde.

FENERBAHÇE, 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu.

Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ 363. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında yapacağı maçla 363. kez birbirlerine rakip olacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak iki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 362 kez karşı karşıya geldi.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 136, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 502 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 461 gol kaydetti.

TÜRKİYE KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki ekip arasında Türkiye Kupası'nda yaşanan eşleşmelerde Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor.

İki takım daha önce kupada 14 kez eşleşirken Beşiktaş 9, Fenerbahçe ise 5 kez turu geçen taraf oldu.

Türkiye Kupası'nda 14. eşleşmeyi oynayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önceki 14 eşleşmede üç kez final, beş kez yarı final, dört kez çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi.

Bu eşleşmelerin 9'unda Beşiktaş, 5'inde Fenerbahçe turu geçti.