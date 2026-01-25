Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yle sahasında karşılaşıyor.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar, yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturuyor.. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.

Göztepe: Lis, Taha, Allan, Ogün, Arda, Efkan, Olaitan, Miroshi, Cherni, Guilherme, Janderson.



Ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 42 puanla 2. sırada bulunuyor. Son lig maçında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Süper Lig'de namağlup tek takım konumunda olan Fenerbahçe, son 3 maçını da kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Göztepe maçında 3 eksik oyuncu bulunuyor.

Sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Archie Brown ve Levent Mercan, takımdaki yerlerini alamıyor.

Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Edson Alvarez'in ağrıları sebebiyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin rakibi olacak olan Göztepe'de mücadele öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. İzmir temsilcisinde 2 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı.

Göztepe, Anthony Dennis ve Furkan Bayır'ın maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Göztepe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Futbol A Takım oyuncularımızdan Anthony Dennis ve Furkan Bayır, üst solunum yolu enfeksiyonu salgını nedeniyle bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmanın maç kadrosundan çıkarılmıştır.

Ayrıca tedavisi devam eden oyuncumuz Alexis Antunes ile kart cezası bulunan Heliton ve Malcom Bokele, maç kadrosunda yer almayacaktır."

EN NESYRI DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, takıma dahil oldu.

Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan golcü futbolcu, devlet protokolü sebebiyle Aston Villa maçı öncesinde Türkiye'ye gelememişti. FIFA kuralları gereği 5 gün izin hakkı olan Youssef En-Nesyri, dün takıma katıldı.

GÖZLER TALISCA'DA

Aston Villa mücadelesinde oyuna sonradan dahil olan Anderson Talisca'nın mücadeleye ilk 11'de başladı.

Ligde oynanan son üç maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran Talisca'nın 18 lig maçında 11 golü bulunuyor. Alanyaspor deplasmanında kaydettiği 2 golle 3-2'lik galibiyette önemli pay sahibi olan Brezilyalı oyuncu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun en önemli kozlarından biri olacak.

60. RANDEVU

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 60. kez karşılaşıyor.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 59 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 23 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe 59 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 44 golle karşılık verdi.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona ermişti.