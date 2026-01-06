Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Adana'da Samsunspor ile mücadele ediyor.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapıyor. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturuyor. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay, Mouandilmadji.

Bu maçı kazanan, Süper Kupa'nın finalinde cumartesi günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

YENİ FORMATTA İLK MAÇ

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçını Samsunspor ile yapıyor.

Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanıyor. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi karşılaşıyor.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, üçüncü basamakta bitiren Samsunspor ile yarı finalde eşleşti.

MUSABA KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkıyor.

Musaba, sarı-lacivertli formayı ilk kez eski takımına karşı giyiyor.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı'nda Samsunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-Lacivertliler'de yeni transfer Anthony Musaba, kadroya dahil edilirken İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Fred, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Youssef En Nesyri, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadroda yer almıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenico Tedesco 19 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:

"Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Jhon Duran"

4. SÜPER KUPA'YI İSTİYOR

Fenerbahçe, tarihinde 4. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertli ekip, daha önce bu mutluluğa 2007, 2009 ve 2014 yıllarında 3 kez ulaştı.

Fenerbahçe, 2012, 2013 ve 2024 yıllarında ise kupayı kaybetti.

75. RANDEVU

Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'da yapacakları maçla tarihlerinde 75. kez karşı karşıya geliyor.

İki takımın 65'i lig, 8'i Türkiye Kupası ve 1'i de özel karşılaşma olmak üzere daha önce oynanan 74 müsabakasında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 39, kırmızı-beyazlılar ise 14 kez galip gelen taraf oldu.

Fenerbahçe'nin 117 golüne, Samsunspor 63 golle karşılık verdi.