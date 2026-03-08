Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile sahasında mücadele ediyor.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayan. Oğuzhan Çakır'ın yönettiği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapıyor. VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturuyor. Mücadele beIN Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Brown, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Cherif.

Samsunspor: Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Marius.

Ligdeki 24 mücadelede 15 galibiyet, 9 beraberlikle 54 puan toplayan Fenerbahçe, ikinci sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler son 2 maçında Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kaldı. 53 gol atıp kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe, ligde namağlup tek takım konumunda yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de Samsunspor maçımda 5 eksik var.

Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, bu müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.

FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Samsunspor maçında 6 oyuncu sarı kart sınırında.

Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Anthony Musaba, Ederson, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu, bu maç kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyemeyecek.

SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ

Samsunspor'da sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Afonso Sousa, Jaures Assoumou, Zeki Yavru ve Bedirhan Çetin Fenerbahçe maçında forma giyemiyor.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Kırmızı-beyazlı takımda 7 futbolcunun 3'er sarı kartı bulunuyor.

Zeki Yavru, Emre Kılınç, Yunus Emre Çift, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson, Tanguy Coulibaly ve Olivier Ntcham bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada kart cezalısı olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşma, 0-0 golsüz beraberlikle sona ermişti.

66. RANDEVU

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de bu maçla birlikte 66. kez karşı karşıya geliyor.

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 65 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet alırken 18 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 110 golüne, Samsunspor 60 golle cevap verdi. İki ekip arasındaki son 4 lig maçı ise berabere tamamlandı.

Fenerbahçe ile Samsunspor, lige verilen arada Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya geldi. Adana'daki müsabakayı sarı-lacivertliler, 2-0 kazanarak finale yükseldi.