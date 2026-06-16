2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında futbolseverleri dikkat çeken eşleşmelerden biri oynanıyor. Dünya futbolunun güçlü ekiplerinden Fransa ile Afrika futbolunun son yıllardaki yükselen temsilcilerinden Senegal, I Grubu'ndaki ilk maçlarından birinde sahaya çıktı.

Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez, Tchaouméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué, Mbappé.

Mendy, E.Diouf, Niakhate, Koulibaly, Diatta, P.Gueye, I.Gueye, Camara, Mane, Jackson, I.Sarr.

FRANSA - SENEGAL MAÇI MEKSİKA'DA OYNANACAK

Meksika'nın Monterrey şehrinde bulunan Estadio BBVA, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yer alıyor. Modern mimarisi ve futbol odaklı yapısıyla dikkat çeken tesis, turnuvanın Meksika ayağındaki önemli merkezlerden biri olarak gösteriliyor.

Yaklaşık 53 bin seyirci kapasitesine sahip olan stat, dağ manzarasıyla öne çıkan yapısı ve güçlü taraftar atmosferiyle biliniyor. Uluslararası futbol organizasyonlarında sıkça kullanılan Estadio BBVA, Dünya Kupası süresince futbolseverlerin yakından takip edeceği stadyumlar arasında bulunuyor.

FRANSA KUPA'NIN FAVORİLERİ ARASINDA

Dünya futbolunun en güçlü milli takımları arasında yer alan Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'na yine iddialı ekiplerden biri olarak katıldı. Teknik kapasitesi yüksek oyuncu yapısı, hızlı hücum organizasyonları ve turnuva tecrübesiyle dikkat çeken ekip, uluslararası organizasyonların öne çıkan ülkeleri arasında bulunuyor.

Fransa Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarında elde ettiği başarılarla dünya futbolunun istikrarlı temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor. Ülke futbolu, altyapı sistemi ve oyuncu yetiştirme kültürüyle uzun yıllardır uluslararası arenada güçlü yapısını koruyor.

SENEGAL SÜRPRİZ PEŞİNDE

Afrika futbolunun güçlü ekiplerinden Senegal, son yıllarda uluslararası organizasyonlarda dikkat çeken performanslar sergileyen milli takımlar arasında yer alıyor. Fiziksel mücadele gücü, atletik oyuncu yapısı ve tempolu futbol anlayışıyla öne çıkan ekip, Afrika futbolunun rekabetçi temsilcilerinden biri olarak biliniyor.

Senegal Milli Takımı, Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen oyuncularıyla dikkat çekerken uluslararası arenada istikrarlı performans göstermeye devam ediyor. Dünya Kupası sahnesinde daha önce önemli sonuçlara imza atan ekip, güçlü rakipler karşısında sürpriz arayan milli takımlar arasında gösteriliyor.