Spor

CANLI: Freiburg - Aston Villa

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu, İstanbul'da oynanan finalde belli oluyor. Aston Villa ile Freiburg, Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunu kazanmak için mücadele ediyor. Maçın canlı anlatımını ve istatistiklerini star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2026 Çarşamba 18:10 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu, İstanbul'da İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak finalde belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının final maçı, Beşiktaş Park'ta, saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. Jerome Brisard, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İspanyol Alejandro Hernandez olacak.

İLK 11'LER

Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Höfler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Lindelöf, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendia, Watkins.

İKİ TAKIM DA İLK ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR

Aston Villa ve Freiburg, tarihlerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi finali heyecanı yaşayacak.

İngiliz temsilcisi daha önce 1981-82 sezonunda, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Bayern Münih'i Peter Withe'nin golüyle 1-0 yenerek tarihi zafere imza attı.

Birmingham ekibi 1982 yılındaki UEFA Süper Kupa finalinde de Barcelona'ya 3-1 üstünlük sağlayarak müzesine ikinci Avrupa kupasını götürdü.

Freiburg ise tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında final maçına çıkacak.

EMERY, 5. KUPA İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 4 şampiyonlukla adı kupayla özdeşleşen İspanyol teknik adam Unia Emery, Freiburg karşısında "kupayı en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu geliştirmek istiyor.

Turnuvada 5 kez final oynayan 54 yaşındaki Emery, Sevilla ile 2014, 2015, 2016'da, Villarreal ile de 2021'de kupayı kazanırken, 2019'da ise Arsenal ile finalde kaybetti.

41 yaşındaki Julian Schuster ise kariyerinin ilk finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

