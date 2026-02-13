Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlıyor.

RAMS Park'ta yapılan maç saat 20.00'de başladı. Karşılaşmanın orta hakemi Çağdaş Altay oluyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturuyor.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Icardi, Lang, Osimhen.

Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Onguene, Umut, Talha, Legowski, Emre, Baran Ali, Pintor, Torre, Umut.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de geride kalan 21 maçlık dönemde 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Haftaya 52 puanla giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Eyüpspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgiyle 18 puan topladı. Eflatun-sarılı takım, haftaya düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada girdi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Tecrübeli savunma oyuncusu, bu maçta sarı kart görmesi durumunda 23. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Leroy Sane ile Arda Ünyay, kadroda yer almıyor.

GALATASARAY, LİGDE 9 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 9 karşılaşmada yenilmedi.

Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 9 müsabakada 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.

EYÜPSPOR'LA 4. RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de dördüncü kez karşı karşıya geliyor.

Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 25 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ikinci sezonunu geçiriyor.

İki takım geçen sezon Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken ikinci yarıda Eyüpspor'un sahasındaki maçı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazanmıştı.

Bu sezonun ilk yarısındaki Eyüpspor'un ev sahipliğinde yapılan müsabakayı sarı-krımızılı ekip 2-0 kazanmıştı.