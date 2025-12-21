Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa ile mücadele ediyor.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetiyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka görev yapıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Atakan, Cem, Diabate, Fall, Gueye.

Süper Lig'deki 16 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile aynı puanda. Galatasaray, maç eksiğiyle birlikte ligin ikinci sırasında yer alıyor; Fenerbahçe ise averaj farklıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

HEDEF İLK DEVREYİ LİDER KAPATMAK

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında galip gelerek Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlamayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakada puan alması durumunda 2025-26 sezonunun ilk yarısını en üst sırada bitirecek.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda Kasımpaşa maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo ve Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında forma giyemiyor Uğurcan Çakır'da kadroda yer almıyor.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da oynayamıyor

Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için Kasımpaşa'ya karşı görev alamıyor. Osimhen'in ayrıca sarı kart cezası da bulunuyor.

EMRE BELÖZOĞLU İLE İKİ BERABERLİK

Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından 2 maçta Kocaelispor ve Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

KASIMPAŞA'DA EKSİKLER

Kasımpaşa'da tedavileri devam eden Haris Hajradinovic, Cafu ve Andri Fannar Baldursson, müsabakada forma giyemiyor.

2025 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Tunus Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Mortadha Ben Ouanes ile Adem Arous da kadroda yer alamıyor.

TORREİRA, SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Uruguaylı oyuncu, kart görmesi halinde ligin 18. haftasındaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

ICARDİ, HAGİ'Yİ GEÇMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu olmayı amaçlıyor.

Geçen hafta Hesap.com Antalyaspor karşısında ağları sarsan Icardi, sarı-kırmızılı formayla 59 lig golü atan Gheorghe Hagi'yi bu alanda yakaladı.

Arjantinli santrfor, bir kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray tarihinde en fazla lig golü atan yabancı oyuncu konumuna gelecek.

Tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 69 gol kaydeden Icardi, 4 kez daha ağları sarsması durumunda da sarı-kırmızılı formayla 72 kez fileleri havalandıran Hagi'yi geçerek, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.

GALATASARAY İLE KASIMPAŞA 43. RANDEVUDA

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 43. kez karşılaşıyor.

Ligde iki ekip arasındaki 42 maçtan 26'sını Galatasaray kazanırken 9 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa, 7 maçı galip tamamladı.

Galatasaray, bu maçlarda 87 kez ağları havalandırırken Kasımpaşa, rakibine 48 golle karşılık verdi.