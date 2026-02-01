Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşıyor.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadeleyi, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor. Karşılaşmada TFF VAR merkezinde ise hakem Ömer Faruk Turtay görev yapıyor. Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Noa Lang, OsimhenBilal, Carole, Semih, Denswil, Opoku, Bennasser, Furkan, Benes, Ramazan, Cardoso, Onugkha.

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 19 müsabakada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 46 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.

Ligde 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Zecorner Kayserispor ise 15 puanla 17. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

İKİ EKSİK VAR

Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor'a karşı forma giyemiyor.

Geçen haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen milli oyuncu, bu maçta oynayamıyor.

Öte yandan sakatlığı bulunana Leroy Sane de mücadelede forma giyemiyor.

Galatasaray, Leroy Sané'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıklamıştı.

ÜÇ OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon forma giydiği maçlarda üçer kez sarı kart gören Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, Kayserispor maçına ceza sınırında çıktı.

Bu futbolcular, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

LANG VE ASPRILLA'NIN İLK MAÇ HEYECANI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Hollandalı Noa Lang, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kolombiyalı Yaser Asprilla da şans verilmesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk kez görev alabilir.

SÜPER LİG'DE 60. RANDEVU

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig'de 60. kez karşılaşıyor.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı ligde galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 59 müsabakada Galatasaray 37, Kayserispor 5 galibiyet alırken 17 maç berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın 134 golüne, Kayseri temsilcisi 46 golle cevap verebildi.