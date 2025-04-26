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CANLI: Gaziantep FK-Fenerbahçe

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın canlı anlatımı ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz...

Haber Merkezi26 Nisan 2025 Cumartesi 11:44 - Güncelleme:
CANLI: Gaziantep FK-Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde son olarak evinde Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 72 puanla 2. sırada girdi.

Ligde çıktığı 30 maçta 42 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 40 kez havalandırdı ve kalesinde aynı sayıda gol gördü.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Gaziantep FK: Burak, Sorescu, Bruno, Semih, Anel, Badou, Ogün, Maxim, Halil, Lungoyi, Boateng.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz, İsmail, Fred, Kostic, Talisca, Dzeko.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Allan Saint-Maximin, Mert Müldür ve Sofyan Amrabat'ın hafif sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.

Tedavi süren Mert Hakan Yandaş'ın da kamp kadrosuna dahil edilmediği aktarıldı.

DERBİ ÖNCESİ 4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda Fred Rodrigues, Filip Kostic, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, bu müsabakada kart görmeleri halinde 34. haftadaki Beşiktaş takımlarını yalnız bırakacak.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Ligde evinde oynadığı 15 maçın 10'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisi, sadece lig lideri Galatasaray ve 3. sırada yer alan Reeder Samsunspor'a kaybetti.

Taraftarı önünde kalesinde 8 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım unvanını koruyor. Gaziantep ekibi, sahasındaki maçlarda ise 21 kez rakip ağları havalandırdı.

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