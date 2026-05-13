Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trabzonspor'u konuk ediyor.

Eryaman Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Müsabaka, ATV'den naklen yayınlanıyor.

Mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalıyor. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Mehmet Kısal yapıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturuyor.

Erhan, Fıratcan, Arda, Hamza, Hanousek, Ousmane, Ensar, Samed, Göktan, Erk Arda, Furkan.

Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.

Son 2 sezonda finale yükselen ancak önce Beşiktaş'a daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine getiremeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez finale yükselmenin mücadelesini veriyor.

Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

Kupaya 4. turdan başlayan başkent ekibi, organizasyonda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

B Grubu'nu 10 puanla üçüncü bitiren kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde A Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek 15 yıl sonra yarı finale yükseldi ve Trabzonspor ile eşleşti.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Gençlerbirliği, kümede kalma adına önemli bir galibiyet aldı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki başkent temsilcisi, yarı final karşılaşmasının ardından ligin son haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kümede kalma adına kritik bir maça daha çıkacak.

Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sekou Koita, bordo-mavililere karşı forma giyemiyor.