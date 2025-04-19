Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, 19 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR hakemi ise Alman Markus Schmidt.

Mücadele beİN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.

Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılmak ve yeniden bir çıkış yapmak için 3 puanı hedefliyor.

Süper Lig'de çıktığı 29 mücadelede 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 48 puanla 5. sırada girdi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Taha, Ogün, Tjianic, Denis, Doğan, İsmail, Romulo, Emerson

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Mustafa.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'ta altı futbolcu, Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Necip Uysal, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

GÖZTEPE'DE EKSİKLER

Göztepe'de sezonu kapatan Djalma Silva ile Isaac Solet'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Novatus Miroshi ile Juan bu maçta forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda beş futbolcu, Göztepe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Söz konusu beş oyuncu, cezalı duruma düşmeleri durumunda Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada sahadan bir galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir'e kaybederken, Kasımpaşa ile de berabere kaldı.

Beşiktaş, söz konusu süreçteki tek galibiyetini derbi maçta Galatasaray'a karşı aldı.

GÖZTEPE'NİN GALİBİYET HASRETİ

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta galibiyet alamayan Göztepe, sahasında konuk edeceği Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor.

Ligde ilk yarısında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken İzmir ekibi, ikinci yarıya da 1-0 yendiği Onvo Antalyaspor'dan aldığı 3 puanla başladı. Bu maç Göztepe'nin ikinci yarıda galip bitirdiği tek maç oldu. Ardından oynadığı 10 müsabakadan 5 beraberlik ve 5 yenilgi alan Göztepe, galibiyete hasret kaldı.

Ligin 21. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan sarı - kırmızılılar, 22. haftada Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenildi. 23. haftada Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Göztepe, bay geçtiği 24. haftanın ardından 25. haftada Bellona Kayserispor'a da 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Göztepe sonraki haftalarda Reeder Samsunspor, İkas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Net Global Sivasspor'a ve TÜMOSAN Konyaspor'a yenildi.