Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada İzmir'de Göztepe ile karş karşıya gelecek

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Süper Lig'de geride kalan 34 haftada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi.

Göztepe ise 12 galibiyet, 11'er beraberlik ile mağlubiyetle 47 puan topladı ve 8. sırada yer aldı.

Şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısında 18. haftada oynanan karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Ogün, Tijanic, Ahmed, Dennis, Nielsen, Romulo, Kubilay

Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Cuesta, Jakobs, Berkan, Kaan, Kerem, Mertens, Ahmed Kutucu, Morata



GALATASARAY'DAN DOKUZDA DOKUZ

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 9 karşılaşmayı da kazandı. Galatasaray, ligde söz konusu dönemde Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor'u 2-0, Bellona Kayserispor'u 3-0, Net Global Sivasspor'u 4-1, ikas Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

2 OYUNCU CEZALI, TOPLAM 7 EKSİK

Galatasaray'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, cezası sebebiyle maçta görev alamayacak.

Muslera ve Sara dışında Yunus Akgün, Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz da kadroda yer almadı.

GÖZTEPE'DE 5 EKSİK

Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet ile tedavilerine devam edilen Doğan Erdoğan, Juan ve İsmail Köybaşı, bu maçta forma giyemeyecek.

İZMİR'DE GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 31. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 16-9 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir'deki maçlarda Galatasaray 45, Göztepe ise 27 gol attı.