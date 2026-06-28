CANLI: Güney Afrika - Kanada

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu, Güney Afrika - Kanada karşılaşmasıyla başlayacak.

Los Angeles kentindeki SoFi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Maçta Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Bu eşleşmenin galibi, son 16 turunda Hollanda ya da Fas ile kozlarını paylaşacak.

İKİ TAKIM DA İLK KEZ GRUPLARI GEÇTİ

Güney Afrika ve Kanada, Dünya Kupası'nda ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardı.

A Grubu'nda yer alan ve turnuvanın açılış maçında ev sahiplerinden Meksika'ya yenilen Güney Afrika, sonrasında Çekya ile berabere kalıp son maçta Güney Kore'yi tek golle geçti.

Bafana Bafana, 4 puanla adını son 32 turuna yazdırdı.

Bir diğer ev sahibi Kanada ise Bosna Hersek beraberliğiyle başladı. Katar karşısında gövde gösterisi yapan Kanada, İsviçre yenilgisiyle 4 puanla bir üst tura yükseldi.

Güney Afrika: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sithole, Maseko, Mofokeng, Appollis, Makgopa.

Kanada: Crepeau, Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea, Eustaquio, Millor, Saliba, Buchanan, Oluwaseyi, Jonathan David.