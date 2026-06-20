CANLI: Hollanda - İsveç

2026 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede Hollanda ile İsveç karşı karşıya gelecek. İki Avrupa temsilcisi, grup aşamasının ikinci maçında son 32 turu yolunda kritik bir sınava çıkacak.

Houston Stadyumu'nda oynanacak ve İngiliz hakem Michael Oliver'ın düdük çalacağı mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Turnuvaya Japonya ile 2-2 berabere kalarak başlayan Hollanda, bu kez üç puanı alıp liderlik yarışında avantaj elde etmek istiyor.

Fizik gücü, hızlı geçiş oyunları ve etkili hücum hattıyla öne çıkan İsveç, Hollanda karşısında da kazanarak son 32 turunun kapısını aralamayı hedefliyor.

İki takım arasındaki mücadele, grubun kaderini belirleyebilecek karşılaşmalardan biri olarak görülüyor.

F Grubu'nda ilk maçların ardından İsveç üç puanla liderlik koltuğunda otururken, Hollanda ve Japonya birer puanla takibini sürdürüyor.

Hollanda kazanırsa liderlik yarışına ortak olacak, İsveç ise üç puanı alması hâlinde eleme aşamasına yükselmeyi garantileyecek.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Brobbey, Gakpo, Malen.

İsveç: Nordfeldt, Lagerbielke, Lindelöf, Hien, Gudmundsson, Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Isak, Gyökeres.