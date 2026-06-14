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Spor

CANLI: Hollanda - Japonya

Dünya Kupası'nda F Grubu'nda Hollanda ile Japonya karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ve istatistiklerini star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ14 Haziran 2026 Pazar 18:51 - Güncelleme:
CANLI: Hollanda - Japonya
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FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu'nun iki güçlü takımı Hollanda ile Japonya karşı karşıya gelecek. Bugün saat 23.00'te başlayacak olan mücadele TRT 1 ve Tabii Spor'dan ekranlara gelecek.

Teksas'taki Dallas Stadyumu'nda oynanacak bu kritik karşılaşmayı Ismail Elfath yönetecek.

İLK 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Summerville, Gakpo, Malen.

Japonya: Suzuki, Taniguchi, Watanabe, Ito, Kubo, Doan, Maeda, Nakamura, Kamada, Sano, Ueda.

Hollanda'da son durumu

Teknik direktör Ronald Koeman, turnuva öncesi ciddi sakatlıklarla boğuşuyor. Takımın en önemli yaratıcı silahlarından Xavi Simons ile Jerdy Schouten sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almazken; Arsenal forması giyen Jurriën Timber'ın turnuvayı kaçırdığı açıklanmıştı.

Japonya'da son durum

Turnuvaya üst üste aldığı altı hazırlık maçı galibiyetiyle oldukça formda ve moralli giren Samuraylar, geçtiğimiz günlerde büyük bir şok yaşamıştı. Takım kaptanı Wataru Endo, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olmak zorunda kalmıştı. 33 yaşındaki futbolcu bu sakatlığından dolayı sadece turnuvadan çekilmekle kalmamış aynı zamanda milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

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