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CANLI: İngiltere - Gana

2026 FIFA Dünya Kupası'nda L Grubu'nda lider İngiltere ile Gana karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı ve istatistiklerine star.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

HABER MERKEZİ23 Haziran 2026 Salı 18:13 - Güncelleme:
CANLI: İngiltere - Gana
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda (FIFA 2026) heyecan gruplardaki ikinci maçlarla sürüyor. L Grubu'nda lider İngiltere ile Gana karşı karşıya geliyor.

Boston'da oynanan İngiltere - Gana maçında, El Salvadorlu hakem Hector Martinez düdük çalıyor. Saat 23.00'te başlayan maç, TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, James, Stones, Konsa, Spence, Anderson, Rice, Bellingham, Madueke, Gordon, Kane.

Gana: Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Partey, Yirenkyi, Sibo, Williams, Semenyo, Ayew.

İki takım da ilk maçlarını kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı. Harry Kane'li İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2; Gana ise Panama'yı 1-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmayı kazanan ekip, son 32 yolunda büyük bir avantaj yakalayacak.

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