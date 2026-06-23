2026 FIFA Dünya Kupası'nda (FIFA 2026) heyecan gruplardaki ikinci maçlarla sürüyor. L Grubu'nda lider İngiltere ile Gana karşı karşıya geliyor.
Boston'da oynanan İngiltere - Gana maçında, El Salvadorlu hakem Hector Martinez düdük çalıyor. Saat 23.00'te başlayan maç, TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanıyor.İLK 11'LERİngiltere: Pickford, James, Stones, Konsa, Spence, Anderson, Rice, Bellingham, Madueke, Gordon, Kane.Gana: Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Partey, Yirenkyi, Sibo, Williams, Semenyo, Ayew.
İki takım da ilk maçlarını kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı. Harry Kane'li İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2; Gana ise Panama'yı 1-0 mağlup etti.
Bu karşılaşmayı kazanan ekip, son 32 yolunda büyük bir avantaj yakalayacak.