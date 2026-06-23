2026 FIFA Dünya Kupası'nda (FIFA 2026) heyecan gruplardaki ikinci maçlarla sürüyor. L Grubu'nda lider İngiltere ile Gana karşı karşıya geliyor.

Boston'da oynanan İngiltere - Gana maçında, El Salvadorlu hakem Hector Martinez düdük çalıyor. Saat 23.00'te başlayan maç, TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanıyor.

Pickford, James, Stones, Konsa, Spence, Anderson, Rice, Bellingham, Madueke, Gordon, Kane.

Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Partey, Yirenkyi, Sibo, Williams, Semenyo, Ayew.

İki takım da ilk maçlarını kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı. Harry Kane'li İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2; Gana ise Panama'yı 1-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmayı kazanan ekip, son 32 yolunda büyük bir avantaj yakalayacak.