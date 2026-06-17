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CANLI: İngiltere - Hırvatistan

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Dev mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2026 Çarşamba 18:13 - Güncelleme:
CANLI: İngiltere - Hırvatistan
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2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. Dallas Stadı'nda oynanan mücadele, TSİ 23.00'de başladı.

İngiltere, Avrupa elemelerinde oynadığı tüm maçları kazanarak grubunu lider tamamladı. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler, 1966'dan sonra ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmayı hedefliyor.

Hırvatistan ise Avrupa elemelerini yenilgi yaşamadan lider bitirdi. 2018 Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatlar, 2022'de ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

İki takım, 2018 Dünya Kupası yarı finalinde de karşı karşıya gelmişti. Hırvatistan, uzatmalara giden mücadeleyi 2-1 kazanarak tarihinde ilk kez finale yükselmişti.

İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, James, Konsa, Stones, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Perisic, Modric, Baturina, Pasalic, P. Sucic, Vuskovic, Musa

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