CANLI: İngiltere - Hırvatistan

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. Dallas Stadı'nda oynanan mücadele, TSİ 23.00'de başladı.
İngiltere, Avrupa elemelerinde oynadığı tüm maçları kazanarak grubunu lider tamamladı. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler, 1966'dan sonra ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmayı hedefliyor.
Hırvatistan ise Avrupa elemelerini yenilgi yaşamadan lider bitirdi. 2018 Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatlar, 2022'de ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
İki takım, 2018 Dünya Kupası yarı finalinde de karşı karşıya gelmişti. Hırvatistan, uzatmalara giden mücadeleyi 2-1 kazanarak tarihinde ilk kez finale yükselmişti.İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, James, Konsa, Stones, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Perisic, Modric, Baturina, Pasalic, P. Sucic, Vuskovic, Musa