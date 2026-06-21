2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında İspanya, Suudi Arabistan ile karşılaşıyor. Dünya Kupası'nın favorilerinden İspanya'nın ilk maçta yaşadığı puan kaybı sonrası gözler tamamen bu maça çevrilmiş durumda.
Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadele TSİ 19:00'da başladı. Brezilyalı hakem Raphael Claus'un yönettiği karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.İLK 11'LERİspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal.Suudi Arabistan: Al Owais, Lajami, Al Amri, Al Tambakti, Abdulhamid, Al Harbi, Nasser Al Dawsari, Al Juwayr, Al Khaibari, Al Brikan, Salem Al Dawsari.
İspanya, ilk maçında turnuvanın yeni ekiplerinden Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.
Turnuvadaki ilk maçında Uruguay ile 1-1 berabere kalmayı başaran Suudi Arabistan, turnuvaya moralli ve 1 puanla başladı.