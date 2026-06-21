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Spor

CANLI: İspanya - Suudi Arabistan

2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında İspanya, Suudi Arabistan ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımını ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ21 Haziran 2026 Pazar 18:03 - Güncelleme:
CANLI: İspanya - Suudi Arabistan
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2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında İspanya, Suudi Arabistan ile karşılaşıyor. Dünya Kupası'nın favorilerinden İspanya'nın ilk maçta yaşadığı puan kaybı sonrası gözler tamamen bu maça çevrilmiş durumda.

Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadele TSİ 19:00'da başladı. Brezilyalı hakem Raphael Claus'un yönettiği karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal.

Suudi Arabistan: Al Owais, Lajami, Al Amri, Al Tambakti, Abdulhamid, Al Harbi, Nasser Al Dawsari, Al Juwayr, Al Khaibari, Al Brikan, Salem Al Dawsari.

İspanya, ilk maçında turnuvanın yeni ekiplerinden Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

Turnuvadaki ilk maçında Uruguay ile 1-1 berabere kalmayı başaran Suudi Arabistan, turnuvaya moralli ve 1 puanla başladı.

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