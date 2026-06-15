2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İspanya, 16 yıl sonra yeniden dünyanın zirvesine çıkmaya çalışıyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile H Grubu'nda yer alan İspanya, ilk maçını Yeşil Burun Adaları ile Atlanta Stadı'nda oynuyor.

İspanya: Simon, Llorente, Laporte, Cubarsi, Cucurella, Fabian Ruiz, Gavi, Rodri, Pedri, Ferran, Oyarzabal.

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Borges, Lopes, Cabral, Pina, Jovane Cabral, Monteiro, Duarte, Mendes, Livramento.