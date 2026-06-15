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Spor

CANLI: İspanya - Yeşil Burun Adaları

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımını ve istatistiklerini star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2026 Pazartesi 18:05 - Güncelleme:
CANLI: İspanya - Yeşil Burun Adaları
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İspanya, 16 yıl sonra yeniden dünyanın zirvesine çıkmaya çalışıyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile H Grubu'nda yer alan İspanya, ilk maçını Yeşil Burun Adaları ile Atlanta Stadı'nda oynuyor.

İLK 11'LER

İspanya: Simon, Llorente, Laporte, Cubarsi, Cucurella, Fabian Ruiz, Gavi, Rodri, Pedri, Ferran, Oyarzabal.

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Borges, Lopes, Cabral, Pina, Jovane Cabral, Monteiro, Duarte, Mendes, Livramento.

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