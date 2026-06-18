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Spor

CANLI: İsviçre - Bosna Hersek

Dünya Kupası B Grubu'nda ikinci maç heyecanı başlarken, ilk karşılaşmalarını 1-1'lik beraberlikle tamamlayan İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımını ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2026 Perşembe 20:08 - Güncelleme:
CANLI: İsviçre - Bosna Hersek
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Dünya Kupası'nda gruplarda ikinci maçların heyecanı başladı.

Gruptaki ilk maçında Katar ile 1-1 berabere kalan İsviçre, Kanada ile aynı skorla berabere kalan Bosna Hersek karşılaşıyor.

Saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii'den canlı yayınlanıyor.

SoFi Stadyumu'ndaki mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetiyor.

İLK 11'LER

İsviçre: İsviçre: Kobel, Akanji, Elvedi, R. Rodriguez, Widmer, Aebischer, Xhaka, Rieder, Freuler, Ndoye, Embolo, Rieder.

Bosna Hersek: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic, Demirovic, Dzeko.

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