Dünya Kupası'nda gruplarda ikinci maçların heyecanı başladı.
Gruptaki ilk maçında Katar ile 1-1 berabere kalan İsviçre, Kanada ile aynı skorla berabere kalan Bosna Hersek karşılaşıyor.
Saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii'den canlı yayınlanıyor.
SoFi Stadyumu'ndaki mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetiyor.İLK 11'LER
İsviçre: İsviçre: Kobel, Akanji, Elvedi, R. Rodriguez, Widmer, Aebischer, Xhaka, Rieder, Freuler, Ndoye, Embolo, Rieder.
Bosna Hersek: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic, Demirovic, Dzeko.