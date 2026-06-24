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CANLI: İsviçre - Kanada

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda İsviçre ile Kanada karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2026 Çarşamba 18:43 - Güncelleme:
CANLI: İsviçre - Kanada
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2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda İsviçre ile Kanada karşı karşıya geliyor. Grup aşamasının ikinci haftasında oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Grup aşamalarında son haftaya yaklaşılırken takımlar için alınacak puanların değeri daha da artıyor. İsviçre ile Kanada arasında oynanacak mücadele, eleme turu yolunda avantaj elde etmek isteyen iki ekip için kritik önem taşıyor.

Son maçlar öncesi iki takım da 4'er puana sahip. Kazanan ekip lider olarak son 32 turuna yükselecek.

İLK 11'LER

İsviçre: Kobel, Akanji, Jaquez, Elvedi, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Manzambi, Sow, Vargas, Embolo.

Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Saliba, Choiniere, Buchanan, Ahmed, David, Larin.

B GRUBU'NDA SON TABLO MERAK KONUSU

Dünya Kupası grup aşamasında ikinci hafta karşılaşmaları tamamlanırken eleme turu yarışındaki dengeler daha görünür hale geliyor. B Grubu'nda İsviçre, Kanada, Katar ve Bosna Hersek, üst turlara yükselme hedefi doğrultusunda mücadele ediyor.

İsviçre ile Kanada arasında oynanacak karşılaşma, grubun genel sıralamasını etkileyebilecek maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Son hafta öncesinde alınacak sonuçlar, takımların eleme turu yolundaki konumlarını belirlemede önemli rol oynayabilir.

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