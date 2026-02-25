Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalya ekibi Juventus'a konuk oluyor.

Allianz Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başladı. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetiyor. Mücadele, TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan Yıldız.



Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, Osimhen.

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi.

Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da üç futbolcu statü gereği forma giyemiyor.

Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için maçta oynayamıyor.

DÖRT OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Senegalli Ismail Jakobs, Kolombiyalı Davinson Sanchez, Hollandalı Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

MARİO LEMİNA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, eski takımına karşı oynuyor.

Juventus'ta 2015-2017 yılları arasında forma giyen Lemina, İtalya ekibinde görev aldığı 42 maçta 3 gol attı.

İTALYA EKİPLERİYLE 28. MAÇINI OYNAYACAK

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında İtalya takımlarına karşı 28. maçına çıkıyor.

Daha önce Juventus'un yanı sıra Lazio, Roma, Milan, Bologna ve Parma ile karşılaşan Galatasaray, bu takımlara karşı çıktığı 27 resmi maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 37 kez rakip fileleri havalandırırken, 40 golü kalesinde gördü.