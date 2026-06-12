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Spor

CANLI: Kanada - Bosna Hersek

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Turnuvanın B Grubu'nda ev sahiplerinden Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz...

HABER MERKEZİ12 Haziran 2026 Cuma 20:38 - Güncelleme:
CANLI: Kanada - Bosna Hersek
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2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu maçında ev sahiplerinden Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geliyor.

Toronto Stadyumu'nda oynanan olan mücadele TSİ 22:00'de başladı. Karşılaşmayı Arjantin Futbol Federasyonu'ndan hakem Facudo Tello yönetiyor. Mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara geliyor.

İLK 11'LER

Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Eustaquio, Kone, Millar, Oluwaseyi, Buchanan, David.

Bosna Hersek: Vasilj, Muharemovic, Kolasinac, Dedic, Katic, Tahirovic, Basic, Memic, Bajraktarevic, Lukic, Demirovic.

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