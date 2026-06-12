CANLI: Kanada - Bosna Hersek

2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu maçında ev sahiplerinden Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geliyor.
Toronto Stadyumu'nda oynanan olan mücadele TSİ 22:00'de başladı. Karşılaşmayı Arjantin Futbol Federasyonu'ndan hakem Facudo Tello yönetiyor. Mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara geliyor.İLK 11'LER
Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Eustaquio, Kone, Millar, Oluwaseyi, Buchanan, David.
Bosna Hersek: Vasilj, Muharemovic, Kolasinac, Dedic, Katic, Tahirovic, Basic, Memic, Bajraktarevic, Lukic, Demirovic.