Dünya Kupası heyecanı, A Grubu'nda Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak açılış mücadelesiyle başlayacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçı olan Meksika - Güney Afrika karşılaşması 87 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda oynanacak. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen turnuvada, Mexico City Stadı, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçecek.

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Wilton Pereira Sampaio'nu n yöneteceği 2026 Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması Türkiye saati ile bu akşam 22:00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Gutierrez, Lira, Fidalgo, Alvarado, Jimenez, Quinones.

Güney Afrika: Williams, Modiba, Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Adams, Foster, Rayners.

TECRÜBE VE GENÇLİK AYNI KADRODA

Deneyimli teknik direktör Javier Aguirre yönetimindeki Meksika, turnuva öncesindeki son ciddi provasında Avustralya'yı 1-0 mağlup ederek moral depoladı. Aguirre'nin takımında tecrübe ile gençlik bir arada harmanlanıyor.

Meksika'nın efsane filebekçisi Guillermo Ochoa 6. Kez Dünya Kupası kadrosuna çağrılarak tarihi bir başarıya imza atarken, 17 yaşındaki genç yetenek Gilberto Mora ise kadroya seçilerek Meksika tarihinin en genç Dünya Kupası oyuncusu olmaya hazırlanıyor.

Tamamen dolması beklenen Estadio Azteca'nın etkileyici atmosferi Meksika'nın en büyük silahları olacak.

GÜNEY AFRİKA'DA HESAPLAR TUR ÜZERİNE

Bu maçta konuk tarafında olan Güney Afrika ise son hazırlık maçında Jamaika'yı 1-0 mağlup etti ve sert savunmasıyla dikkat çekti. Son resmi turnuvaları olan Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 Turu'nda Kamerun'a elenen Hugo Broos'un talebeleri Güney Kore ve Çekya'nın da bulunduğu zorlu gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor. Turnuva öncesinde yaşanan vize sorunları nedeniyle hazırlık kamplarının son bölümünü Johannesburg'da geçiren ekip, maçtan kısa süre önce Meksika'ya ulaştı.