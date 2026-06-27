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Spor

CANLI: Panama-İngiltere | Hırvatistan-Gana

2026 Dünya Kupası L Grubu son haftasında Panama ile İngiltere ve Hırvatistan ile Gana karşılaşıyor. Maçların canlı anlatımını ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ27 Haziran 2026 Cumartesi 22:32 - Güncelleme:
CANLI: Panama-İngiltere | Hırvatistan-Gana
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2026 Dünya Kupası L Grubu son haftasında Panama ile İngiltere ve Hırvatistan ile Gana karşı karşıya geliyor.

CANLI | PANAMA - İNGİLTERE

L grubunda Panama ile İngiltere arasındaki karşılaşma, TSİ 00.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Panama: : Mosquera, Murillo, Cordoba, Escobar, Harvey, Andrade, Gutierrez, Martinez, Rodriguez, Barcenas, Tomas Rodriguez.

İngiltere: Pickford, Konsa, Quansah, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rogers, Bellingham, Saka, Rashford, Kane.

CANLI | HIRVATİSTAN-GANA

L grubunun bir diğer karşılaşmasında ise Hırvatistan ile Gana kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma TSİ 00.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Pongracic, Sutalo, Kovavic, Modric, Baturina, Vlasic, Sucic, Perisic, Budumir.

Gana: Asare, Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah, Partey, Sibo, Semenyo, Owusu, Ayew, Sulemana.

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