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Spor

CANLI: Paris Saint-Germain-Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain, bugün Münih'te karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz...

Haber Merkezi31 Mayıs 2025 Cumartesi 14:30 - Güncelleme:
CANLI: Paris Saint-Germain-Inter
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Devler Ligi'nde final maçı, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. Saat 22.00'da başlayan final mücadelesi, TRT1'den naklen yayımlanıyor.

Final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan 40 yaşındaki Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Dembele, Doue

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram

HAKAN İKİNCİ KEZ FİNALDE

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele edecek ilk milli oyuncu olarak tarihe geçecek. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, kupa sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

İKİNCİ İTALYAN-FRANSIZ FİNALİ

1992/93 sezonundaki finalden sonra Fransa ve İtalya takımları arasında oynanacak ikinci final olacak. O maçta Marsilya, Milan'ı 1-0 yenmişti ve o maç da Münih'teki Olympiastadion'da oynanmıştı.

PSG'NİN FİNAL YOLU

Paris, lig aşamasında çalkantılı bir yolculuk geçirdi. Sarsıntılı bir başlangıcın ardından, son üç grup maçını kazanarak 15. sırayı elde etti. Yerel rakibi Brest'i 10-0 yenerek play-off'lara kalması, mücadelesini ateşledi. Luis Enrique'nin takımı, evinde aldığı yenilgiyi telafi ederek lig aşamasını birinci bitiren Liverpool'u penaltılarda eledi, ardından Aston Villa'yı (toplamda 5-4) ve Arsenal'i (toplamda 3-1) eledi. Arsenal'e karşı alınan galibiyet, lig aşamasında alınan yenilginin intikamı oldu.

INTER'İN FİNAL YOLU

Inter ise lig aşamasında en istikrarlı takımlardan biri oldu ve sadece bir mağlubiyetle dördüncü sırada yer aldı. Bu mağlubiyet, Bayer Leverkusen'e 1-0 yenildikleri maçtı ve bu maçta lig aşamasındaki tek golü yediler. Eleme aşamasında Simone Inzaghi'nin takımı Feyenoord'u kolayca geçti, Bayern'i 4-3'lük toplam skorla zorlu bir mücadelede eledi, ardından Barcelona'yı toplamda 7-6 biten nefes kesici bir yarı final maçında yendi.

  • Paris Saint-Germain
  • Inter
  • UEFA

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