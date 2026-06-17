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CANLI: Portekiz - Demokratik Kongo

Portekiz ile Demokratik Kongo, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını ve istatistiklerini star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2026 Çarşamba 18:14 - Güncelleme:
CANLI: Portekiz - Demokratik Kongo
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Portekiz ile Demokratik Kongo, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın teknik gücü ile Afrika'nın mücadeleci yapısını buluşturacak maç, grubun dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Meksika'nın Guadalajara şehrindeki Estadio Akron, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maçlara ev sahipliği yapacak statlar arasında yer alıyor. Yaklaşık 49 bin kapasiteli stadyum, modern yapısı ve futbol atmosferiyle öne çıkıyor.

Portekiz - Demokratik Kongo karşılaşmasını TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Portekiz: : Costa, Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes, Vitinha, Neves, Bruno Fernandes, Bernardo, Neto, Ronaldo.

Demokratik Kongo: Mpasi, Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku, Mukau, Moutoussamy, Kayembe, Bakambu, Wissa.

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