Portekiz ile Demokratik Kongo, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın teknik gücü ile Afrika'nın mücadeleci yapısını buluşturacak maç, grubun dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Meksika'nın Guadalajara şehrindeki Estadio Akron, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maçlara ev sahipliği yapacak statlar arasında yer alıyor. Yaklaşık 49 bin kapasiteli stadyum, modern yapısı ve futbol atmosferiyle öne çıkıyor.

Portekiz - Demokratik Kongo karşılaşmasını TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Portekiz: : Costa, Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes, Vitinha, Neves, Bruno Fernandes, Bernardo, Neto, Ronaldo.

Demokratik Kongo: Mpasi, Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku, Mukau, Moutoussamy, Kayembe, Bakambu, Wissa.