2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu 2. hafta müsabakasında Portekiz, Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.

Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ 20:00'de başlayacak.

Portekiz, grubundaki ilk maçında Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalıp 1 puan alırken, Fabio Cannavaro yönetiminde tarihinde ilk defa kupada boy gösteren Özbekistan ise Kolombiya'ya 3-1 mağlup olmuş ve mücadeleden puansız ayrılmıştı.

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto, João Félix, Ronaldo.

Özbekistan: Nematov; Khusanov, Abdullaev, Nasrullaev, Ashurmatov; Karimov, Ganiev, Shukurov, Xamrobekov; Fayzullayev, Shomurodov.