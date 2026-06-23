İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2026 Salı / 8 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4756
  • EURO
    52,9254
  • ALTIN
    6187.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

CANLI: Portekiz - Özbekistan

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu 2. hafta müsabakasında Portekiz, Özbekistan ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımı ve istatistiklerine star.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

HABER MERKEZİ23 Haziran 2026 Salı 18:10 - Güncelleme:
CANLI: Portekiz - Özbekistan
ABONE OL

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu 2. hafta müsabakasında Portekiz, Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.

Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ 20:00'de başlayacak.

Portekiz, grubundaki ilk maçında Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalıp 1 puan alırken, Fabio Cannavaro yönetiminde tarihinde ilk defa kupada boy gösteren Özbekistan ise Kolombiya'ya 3-1 mağlup olmuş ve mücadeleden puansız ayrılmıştı.

İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto, João Félix, Ronaldo.

Özbekistan: Nematov; Khusanov, Abdullaev, Nasrullaev, Ashurmatov; Karimov, Ganiev, Shukurov, Xamrobekov; Fayzullayev, Shomurodov.

ÖNERİLEN VİDEO

Üç kişi hayatını kaybetti: Yüksekova'daki feci kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.