Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev yapacak. Var koltuğunda Alper Çetin oturacak.

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Fayzullaev, Harit, Da Costa.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Oğuz, Duran.

Ligde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, tek namağlup takım olarak 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Son maçında lider Galatasaray'la sahasında 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 1 puan farkla zirve takibini sürdürüyor.

Ligde çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Başakşehir, 16 puan ve averajla 9. sırada yer aldı. Bu karşılaşmalarda 19 kez fileleri havalandıran turuncu-lacivertli ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir, sahadan galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe'ye bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşatmaya çalışacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Oosterwolde gibi cezalı olan bir diğer isim de Mert Hakan Yandaş. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza alan deneyimli futbolcu, ligde ilk yarının kalan haftalarında forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü ise bireysel çalışmalarına başladı. Milli futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Szymanski'nin durumu ise belirsiz. Polonyalı oyuncuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK

RAMS Başakşehir'de 3 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Yusuf Sarı ile kart cezalısı Jerome Opoku ile Davie Selke, mücadelede görev yapamayacak.

FENERBAHÇE 7 MAÇTIR KAZANIYOR

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 6'sı lig, biri Ziraat Türkiye Kupası son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Son 3 sezonda rakibine puan şansı vermeyen sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda oynanan Türkiye Kupası müsabakasından da 2-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

Son 7 maçında rakibini yenen Fenerbahçe, bu müsabakalarda 17 gol kaydederken kalesinde ise 3 gol gördü.

LİGDE 35. RANDEVU

RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, ligde 35. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 34 lig maçında Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 3 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 54 golüne, turuncu-lacivertliler, 35 golle cevap verdi.