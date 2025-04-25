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Spor

CANLI: Salzburg-Trabzonspor

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında Salzburg ile karşı karşıya geliyor. Maça dair tüm detayları star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz...

Haber Merkezi25 Nisan 2025 Cuma 14:03 - Güncelleme:
CANLI: Salzburg-Trabzonspor
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UEFA Gençlik Ligi'nde bu sezon tarih yazan Trabzonspor U19 takımı, yarı final maçında Salzburg ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor-Salzburg maçı İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan 860 koltuk kapasiteli Colovray Spor Merkezi'nde oynanıyor.

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçı 25 Nisan Cuma günü TSİ 15:00'te başladı. Tarihi müsabaka TRT Spor'dan şifresiz ve naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Boran, Salih, Alihan, Yiğit Kemal, Onuralp, Ömer

Salzburg: Zawieschitzky, Hussauf, Schuster, Zikovic, Mellberg, Brandtner, Moser, Lukic, Paumgartner, Murillo, Camara.

CANLI: SALZBURG 0-0TRABZONSPOR (İLK YARI OYNANIYOR)

39' Salzburglu Lukic, penaltı atışından yararlanamadı.

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