UEFA Gençlik Ligi'nde bu sezon tarih yazan Trabzonspor U19 takımı, yarı final maçında Salzburg ile karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor-Salzburg maçı İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan 860 koltuk kapasiteli Colovray Spor Merkezi'nde oynanıyor.
UEFA Gençlik Ligi yarı final maçı 25 Nisan Cuma günü TSİ 15:00'te başladı. Tarihi müsabaka TRT Spor'dan şifresiz ve naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Boran, Salih, Alihan, Yiğit Kemal, Onuralp, Ömer
Salzburg: Zawieschitzky, Hussauf, Schuster, Zikovic, Mellberg, Brandtner, Moser, Lukic, Paumgartner, Murillo, Camara.
CANLI: SALZBURG 0-0TRABZONSPOR (İLK YARI OYNANIYOR)
39' Salzburglu Lukic, penaltı atışından yararlanamadı.