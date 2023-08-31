CANLI: Şampiyonlar Ligi kura çekimi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup aşaması kura çekimi Monaco'da gerçekleştiriliyor.
Çekilen kuralarla birlikte Galatasaray'ın da rakipleri belli oluyor.
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk maçları 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR.
A Grubu:
B Grubu:
C Grubu:
D Grubu:
E Grubu:
G Grubu:
F Grubu:
H Grubu:
1. TORBA
Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord
2. TORBA
Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal
3. TORBA
Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag
4. TORBA
Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens