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Spor

CANLI: Şampiyonlar Ligi kura çekimi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi gerçekleştiriliyor. Galatasaray'ın gruplardaki rakipleri belli oluyor.

31 Ağustos 2023 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
CANLI: Şampiyonlar Ligi kura çekimi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup aşaması kura çekimi Monaco'da gerçekleştiriliyor.

Çekilen kuralarla birlikte Galatasaray'ın da rakipleri belli oluyor.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk maçları 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR.

A Grubu:

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C Grubu:

D Grubu:

E Grubu:

G Grubu:

F Grubu:

H Grubu:

1. TORBA

Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. TORBA

Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. TORBA

Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag

4. TORBA

Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens

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