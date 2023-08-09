Şenol Güneş: Sahada olay istemiyoruz

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Neftçi Bakü maçı öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak olan karşılaşma hakkında konuşan Güneş, "Netfçi ile daha önce çok istememize rağmen hazırlık maçı yapamadık. Zor bir maç olacak. Umarım güzel bir maç olur ve hak eden kazansın. Her rakip önemlidir. İmkansızlık içerisinde çok başarılı oyuncular ve takımlar vardır. Üstten bakmayı insani olarak doğru bulmam. Kimlik, makam, şöhret, para... Bunlar insanın değerli olduğunu göstermez. Bugün başarılı olan, yarın başarısız olabilir. Sahada en iyisini vermek istiyoruz. Üst üste maç oynayan takımlar, bazen beklenmedik şekilde takılabilir. Azerbaycan'da futbol çok mesafe aldı. Avrupa'da 3 tane takım var. Futbol olarak yatırımları ve iddiaları üst seviyede. Qarabağ mesela çok sürpriz sonuçlar aldı. Biz kardeş takımla maça çıkacağız ve umarım kazanırız." dedi.

"SAHADA OLAY İSTEMİYORUZ"

Tirana maçında çıkan olayları hatırlatan Şenol Güneş, "Elimizdeki kadroya sahip çıkıp, onlara destek vermek istiyoruz. Sahada olay olsun istemiyoruz. Geçen maçta olaylar oldu. Patlayıcıların kalkması lazım. Nefes alırken bile insanı boğuyor. Bunları yapan firmalara kızıyorum. Onlar da işi iyi biliyor. Görüntü olarak güzel gibi duruyor ama bence güzel değil. Havalimanına geliyorlar ama bunları yapmayın." sözlerini sarf etti.

CENK VE GHEZZAL AÇIKLAMASI

Sakatlık yaşayan oyuncuları Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal hakkında da konuşan Güneş, "Cenk Tosun antrenmanlara katılıyor ama buraya getirmedik. Rachid Ghezzal ise takımla birlikte çalışmalara başlamadı. En iyi 11 ile sahaya çıkacağız." ifadesini kullandı.

"TİRANA'DAN DAHA İYİ BİR TAKIM"

Rakiplerinin bir önceki turda karşılaştıkları Tirana'dan daha iyi bir takım olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Netfçi iddialı bir takım yaptı, teknik direktörleri Adrian Mutu. Bizim için zor bir maç olacak. Tirana'dan daha iyi bir takımla oynayacağız. Azerbaycan'dan geçmiş dönemlerde teklif aldım. Şu anda Beşiktaş'ta mutluyum. Herhangi bir değişiklik olamayacak." dedi.

"ÜLKE PUANIMIZ YÜKSELECEK"

Ülke puanının yükselmesini istediğini ifade eden Güneş, "Beşiktaş ülke puanına çok önemli katkılar yaptı. Ancak son 5 yıla bakıldığı için seri başı olma durumu ortadan kalktı. Türk takımlarının hepsinin başarılı olmasını isterim. Ülke puanımız yükselecek. Şampiyon olan takımın Şampiyonlar Ligi'ne direkt gideceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.