CANLI | Süper Lig'de 32. hafta heyecanı!

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde şampiyonluk düğümünün çözülebileceği haftada 3 kritik karşılaşma aynı anda oynanıyor.

Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'un konuğu oluyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılan maç, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabakanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturuyor.

Sarı kırmızılılar, müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Mendes, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Mouandilmadji

Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Ligde haftaya ikinci sırada başlayan Fenerbahçe ise sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetiyor. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakanın VAR koltuğunda Özer Özden oturuyor.

Mert Günok, Semedo, Oosterwolde, Çağlar, Levent, İsmail, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca

Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Umut, Kemen, Yusuf, Shomorudov, Harit, Bertuğ.

Süper Lig'de zirve takibine devam eden Trabzonspor ise evinde Göztepe'yi konuk ediyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanıyor. Müsabakanın VAR koltuğunda Eren Özyemişçioğlu oturuyor.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu, Eskihellaç, Ozan Tufan, Bouchouari, Folcarelli, Augusto, Muçi, Onuachu

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Juan, Janderson.