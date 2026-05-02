İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  CANLI | Süper Lig'de 32. hafta heyecanı!
Spor

CANLI | Süper Lig'de 32. hafta heyecanı!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftası kıyasıya bir yarışa sahne oluyor. Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Öte yandan Süper Lig'de 20.00 seansında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ederken, Trabzonspor ise Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistikleri için star.com.tr'yi takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ2 Mayıs 2026 Cumartesi 18:27 - Güncelleme:
CANLI | Süper Lig'de 32. hafta heyecanı!
ABONE OL

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde şampiyonluk düğümünün çözülebileceği haftada 3 kritik karşılaşma aynı anda oynanıyor.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY | CANLI

Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'un konuğu oluyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılan maç, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabakanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturuyor.

Sarı kırmızılılar, müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Mendes, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Mouandilmadji

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR | CANLI

Ligde haftaya ikinci sırada başlayan Fenerbahçe ise sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetiyor. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakanın VAR koltuğunda Özer Özden oturuyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Oosterwolde, Çağlar, Levent, İsmail, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Umut, Kemen, Yusuf, Shomorudov, Harit, Bertuğ.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE | CANLI

Süper Lig'de zirve takibine devam eden Trabzonspor ise evinde Göztepe'yi konuk ediyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanıyor. Müsabakanın VAR koltuğunda Eren Özyemişçioğlu oturuyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu, Eskihellaç, Ozan Tufan, Bouchouari, Folcarelli, Augusto, Muçi, Onuachu

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Juan, Janderson.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.