  • CANLI | Süper Lig'de 34. hafta heyecanı!
CANLI | Süper Lig'de 34. hafta heyecanı!

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u mağlup ederek 26. şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise Konyaspor deplasmanında galibiyet arıyor. Karşılaşmalarının canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz...

HABER MERKEZİ9 Mayıs 2026 Cumartesi 18:13 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bilal Gölen yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Özer Özden oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom" kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 4-1 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Abdülkerim, Doğukan, Soner, Ballet.

KONYASPOR - FENERBAHÇE

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği 90 dakiakda Candaş Elbil ve Suat Güz yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdıktan sonra iç sahada RAMS Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, en yakın takipçisi Trabzonspor'un da 4 puan önünde yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek.

Ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 70 puan topladı.

İLK 11'LER

Konyaspor:

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Fred, Guendouzi, Kante, Musaba, Kerem, Talisca

