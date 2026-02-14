Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak Melih Aldemir görev yapıyor. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturuyor. Karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.

Ligde namağlup tek takım unvanıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, son maçında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, topladığı 49 puanla 2. sırada yer alıyor. Takipçisi Trabzonspor ise geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan, Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına tek eksikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown, zorlu deplasmanda takımını yalnız bıraktı.

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı olan Anthony Musaba ile Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra tedavisi süren ve kadroda yer alamayan Archie Brown da ceza sınırında yer alıyor.

FATİH TEKKE İLE İLK BÜYÜK GALİBİYET PEŞİNDE

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'un "üç büyükleri" önünde ilk galibiyetini almanın da mücadelesini veriyor.

Bordo-mavililer, Tekke döneminde İstanbul'un "üç büyükleriyle" ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynadığı 7 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor.

Samsunspor maçında hafif sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Paul Onuachu ise mücadelede forma giyiyor.

Takımla antrenmanlara başlayan Savic'in, kadroda yer alıyor.

DERBİDE 19. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 139. kez karşı karşıya geliyor.

Sezonun 22. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde bugüne dek 105 kez karşılaştı.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 51 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farklı üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 105 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere 138 maçtan 55'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken Trabzonspor, 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 181 gol atarken Trabzonspor 157 kez gol sevinci yaşadı.