Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük dış saha galibiyeti hasretine son veren bordo-mavililer, Göztepe'yi de mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordo-mavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarın önüne çıktı.

Karadeniz ekibinde Simon Banza kart cezası, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve John Lundstram'ın sakatlıkları bulunuyor.

Sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara başlayan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic ise teknik direktör Fatih Tekke'nin hazır görmesi durumunda maçta görev yapabilecek.

Ligde galip gelemediği son 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Göztepe, haftaya 37 puanla 7. sırada girdi. İzmir temsilcisinin deplasmandaki 13 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra cezalı futbolcular İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen ve Novatus Miroshi bu maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serdar, Okay, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Ozan, Zubkov, Vişça, Enis.

Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Nazım, Dennis, Doğan, Ahmed, Juan, Romulo.

30. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 30. kez karşı karşıya geliyor.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 29 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 10 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 43 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.

14 MAÇTA 8 GALİBİYET

Trabzonspor, sahasındaki 14 maçın 8'inden galibiyetle ayrıldı. 3 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.

Bordo-mavililer, sahasında 24 gol atarken 9 gol yedi.

Karadeniz ekibi, kendi evinde son 2 maçta rakibine 1-0 ve 4-2'lik sonuçlarla üstünlük kurdu.

İLK YARIDA GÖZTEPE KAZANDI

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.

Ev sahibi takım, 28. dakikada Anthony Dennis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen uzatma dakikalarında Tjanic'in attığı golle maçtan 2-1 galip ayrılmayı başarmıştı.