1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Spor

CANLI: Türkiye - Kuzey Makedonya

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ve istatistiklerini star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ1 Haziran 2026 Pazartesi 18:01
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Millilerde karşılaşma öncesinde Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç'ın tedavileri sürüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı çalışıyor.

İLK 11'LER

Türkiye: Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Can Uzun, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Yunus Akgün, Oğuz Aydın.Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Zajkov, Serafimov, Musliu, Dimoski, Bardhi, Elmas, Atanasov, Churlinov, Miovski, Alimi.MİLLİLER, 1696 GÜN SONRA "KADIKÖY"DE

A Milli Futbol Takımı, 4 yıl 7 ay 23 gün sonra İstanbul Chobani Stadı'nda maça çıkacak.

Türkiye, son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti.

Ay-yıldızlı ekip, 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak.

VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 32'NCİ MÜCADELE

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 32'nci sınavını Kuzey Makedonya karşısında verecek.

İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 7'si özel 31 maça çıkan milliler, 18 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 55 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gole engel olamadı.

