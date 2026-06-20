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Spor

CANLI: Türkiye - Paraguay

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Bizim Çocuklar, mücadeleden galip ayrılarak Dünya Kupası'ndaki iddiasını sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2026 Cumartesi 00:24 - Güncelleme:
CANLI: Türkiye - Paraguay
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında TSİ 06.00'da Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem olacak.

SAKAT VE CEZALIMIZ YOK

Ay-yıldızlı ekipte bu maçta sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta ABD ile oynayacak.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu

Paraguay: Gill, Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Almiron, Diego Gomez, Cubas, Galarza, Enciso, Pitta.

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