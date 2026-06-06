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CANLI: Türkiye - Venezuela

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında Miami'de Venezuela ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı aktarım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz...

HABER MERKEZİ6 Haziran 2026 Cumartesi 20:07 - Güncelleme:
CANLI: Türkiye - Venezuela
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında Miami'de Venezuela ile karşılaşıyor.

Florida'daki Inter Miami FC Stadı'nda oynanan maç, TSİ 01.00'de başladı. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

A Milli Takım'da Venezuela maçında 2 eksik bulunuyor.

Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız, milli takımın dünya kupası öncesi son hazırlık maçında forma giyemiyor.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, Orkun, İsmail, Arda, İrfan, Barış Alper, Deniz.

Venezuela: Contreras, Arambu, Quintero, Makoun, Ferraresi, Herrera, Segovia, Casseres, Mendoza, Matinez, Ramirez.

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