A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket yarı final maçında Yunanistan ile karşı karşıya geliyor.
CANLI SKOR
1. ÇEYREK SONUCU: Türkiye 26-16 Yunanistan
2. ÇEYREK SONUCU: Türkiye 49-31 Yunanistan
NAMAĞLUP MİLLİ TAKIM!
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı.
Lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, son 16 turunda İsveç'e, çeyrek finalde ise Polonya'ya üstünlük kurarak Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı.