Spor

CANLI: Türkiye-Yunanistan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket yarı final maçında Yunanistan ile karşı karşıya geliyor.

CANLI: Türkiye-Yunanistan
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket yarı final maçında Yunanistan ile karşı karşıya geliyor.

1. ÇEYREK SONUCU: Türkiye 26-16 Yunanistan

2. ÇEYREK SONUCU: Türkiye 49-31 Yunanistan

NAMAĞLUP MİLLİ TAKIM!

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı.

Lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, son 16 turunda İsveç'e, çeyrek finalde ise Polonya'ya üstünlük kurarak Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı.

