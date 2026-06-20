2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Kadro ve oyuncu tercihleri sebebiyle Türk futbolseverleri çileden çıkaran teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği belirsizliğini korurken, eski milli futbolcu İlhan Mansız, Tivibu Spor'da gündem olan bir açıklamada bulundu.

"ARDA TURAN OLABİLİR"

Montella'nın olası ayrılığında A Milli Takım'ı kimin çalıştıracağına dair bir soruya cevap veren İlhan Mansız, "Montella ile devam edilmezse Arda Turan, bir sonraki milli takım teknik direktörümüz olabilir." dedi.

Arda'nın Shakhtar'da çok başarılı bir sezon geçirdiğini aktaran Mansız'ın bu sözleri, sosyal medyada viral oldu.

ARDA'NIN UKRAYNA GÜNLERİ

Geçen sezon devraldığı Shakhtar ile Ukrayna Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Arda Turan UEFA Konferans Ligi'nde de yarı final oynama başarısı gösterdi. Madencilerde 51 resmi müsabakaya çıkan Arda, 32 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak maç başına 2.10 puan ortalaması yakaladı.