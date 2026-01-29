Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı düzenlenen basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları:

"İSTİFA HABERLERİ ASILSIZ"

"4 yönetim kurulu üyemizin istifa ettiği yönündeki haberler asılsızdır. Bunlar taraftarımızı ve camiamızı tahrik etme çabasıdır."

"KİMSE SES ETMİYOR"

"Beşiktaş, bu yüzden büyük bir cezayla karşı karşıya kaldı ama kimse ses etmiyor. Bu kadar büyük fiyat hareketlerinin kendi kendine gerçekleşmeyeceği de malumunuzdur. Cumhuriyet Başsavcılığını göreve davet ediyorum. Bu işin içerisinde kim varsa hesabının sorulması için davet ediyorum."

"HİÇ Mİ GÖRMEDİLER?"

"Yalan haberler gündem olurken, ortalığı ayağa kaldırmamız gereken başka işler var. Biz suni gündemlerle uğraşırken birkaç gün önce SPK tarafından tarihin en büyük cezası verildi. Beşiktaş hisselerindeki piyasa bozucu hamleleri sebebiyle pek çok kişiye ceza kesildi. Ne hikmettir ki bu konunun lafını dahi etmediler. Bu yalan haberleri yayanlar, bu konuları hiç mi görmediler."

DİKİLİTAŞ PROJESİ

"Dikilitaş konusunda aslı astarı olmayan bilgiler kasıtlı olarak ortaya yayılıyor. Bu kulübün mali yönden çökmesini isteyenler ve kulübü ona buna pazarlamak isteyenler var. Dikilitaş'ta yapılan satışlara 400 milyon doların altında gelir elde edilmeyecek. Beşiktaş'ın bu projeden payı da %50'dir. Bu da demektir ki bize gelecek asgari rakam 200 milyon dolardır."

"BEŞİKTAŞ İŞGAL ALTINDAYDI"

"Biz geldiğimizde Beşiktaş Kulübü dibin dibindeydi. Beşiktaş, idari ve mali açıdan işgal altındaydı."

SEÇİME KAPIYI KAPATTI

"İsyan çıkararak, istifa tezahüratlarıyla Beşiktaş dizayn edilemez. Bu camianın sezon devam ederken teknik direktör ve yönetim değişikliğine tahammülü kalmadı. Ne yapacağız, her bağırıldığında yönetim mi değiştireceğiz? Beşiktaş'ta bu yozlaşmayı bitirmek mecburiyetindeyiz. Pusu kültürünü ortadan kaldıracağız. Camiada her bağırıldığında yönetim mi gidecek, teknik direktör mü istifa edecek? Biz ne yazık ki kültür haline gelmiş bu yozlaşmayı bitirmek mecburiyetindeyiz. İstifa sloganların Beşiktaş'a zarar verdiğini defalarca gördük."

"ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ DİYE BAĞIRACAĞIZ"

"Yarın bütün Beşiktaşlılarla, 'Şampiyon Beşiktaş' diye bağıracağız!"

"SERGEN YALÇIN VE PLANLAMAMIZA GÜVENİYORUZ"

"Futbol takımımız istediği sonuçları alamadı. Bazı değişim sancılarının olabileceğini tahmin ediyordum. Ancak şampiyonluk hedefinden uzak kalmamız kabul edilemez. Birkaç maç şans yanımızda olsa, kırılma hataları olmasa her şey farklı olabilirdi. Beşiktaş'ın çok kaliteli ve karakterli futbolcu topluluğu var. Eksiklerimiz var, bundan sonra yapacağımız transferlerde takım ruhu taşıyan isimler getireceğiz. Sergen Yalçın'a ve planlamamıza güveniyoruz."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"İstediğimiz transferlerde sorunlar çıktı. Kulüpleri bırakmak istemedi veya çok para istediler. Şimdi tepki almamak için 5 Milyon €'luk adama, 10 Milyon € mu vereyim? Ben bunu yapmam. Beşiktaş'ı zarara uğratmaktansa, transfer yapamayan başkan olarak anılmaya razıyım."

"BU KULÜBÜ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜRMEYECEĞİM"

"Finansal tabloyu düzelttikten sonra herkes aday olur! Ancak bu kulübü eski günlerine döndürmeyeceğim! Tüzük değişikliği yapmadan, Beşiktaş'ı layık olduğu yere getirmeden gitmeyeceğim!

Önce bu borcu ödeyeceğim! Sonra gelen başkanlar, gelirden fazla para harcarsa, sorumlu olacak! Değiştirelim tüzüğü...

Kimse gelirinden fazla borçlanamasın ve şahsi olarak sorumlu olsun! Kim Beşiktaş'a bizim gözümüzle bakıyor, görelim..."

"İLK HEDEFİMİZ BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAK"

"Geldiğimizden beri futbolcuların maaşları mı gecikti, personelin maaşı mı aksadı? Kulübe ihtar, ceza mı getirmişiz. Bazı transferlerden de kar ettiğimiz bir kadro hazırladık. Yanlış dediğimiz transferleri de kiralık olarak yapmışız ve tek kuruş zarar vermeden göndermişiz. Beşiktaş'ta kabul edilmesi gereken bazı gerçekler var. Göreve geldiğimizden bu yana tarihin en yüksek borcu ödendi. Bankalar Birliği'ne 32 milyon Euro yatırdık, birçok sponsorluk getirdik. Bazı anlaşmalarda son aşamaya geldik. 71 milyon Euro oyuncu satışı yapıldı, Dikilitaş projesi yapıldı. İlk hedefimiz Dikilitaş'ın ekonomik getirisini kasaya koyup Bankalar Birliği'nden çıkmaktır."

"HERKESİ TAKIMINA DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUM"

"Taraftarlarımız üzgün ve kızgın, çok daha iyi Beşiktaş görmek istiyorlar. Onları anlıyorum, ben de bu yoldan geliyorum. Elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Cumartesi ilk düdükle protestolar başlayacak ama çocuklarımızın ayakları titreyecek. Beşiktaş'ın iyiliği için her protestoya boynum kıldan incedir. Yeter ki o forma altında çocuklar kendini değersiz hissetmesin ve kendi evinde baskı yaşamasın. Herkesi takımına destek olmak için davet ediyorum."

KALAN 8 GÜNDE KAÇ TRANSFER YAPACAKSINIZ?

"Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'in kurduğu ekiple transfer çalışması yapıldı. Her bölge için 2-3 alternatifli liste çıkarıldı. Telefona günde 300 futbolcu bilgisi geliyor, böyle transfer yapmıyoruz arkadaşlar. Gecikmeler, aksilikler oldu. Örnek olarak yaz sezonunda bir teklif gelseydi, futbolcumuz için yüksek para istemeyecektim ama ben de onun yerine adam alacağım. 20 Milyon €'luk oyuncuya, 30 Milyon € isteniyor. Buna karar vereceğiz. Şuradan kalktıktan sonra akşam 20:00'e kadar her oyuncunun transferini bitiririm ama mali olarak bakmak lazım. Kaos olacak diye sokağa para atmam. İki futbol takımı maaşı ödüyoruz. Gecikiyor ama Beşiktaş'ın tek kuruşunu heba etmem. Pahalıya oyuncu da alacağız, fazla da vereceğiz ama bilin ki, o futbolcuyu daha sonra sattığımızda daha fazla gelir elde edeceğiz. Yaz transfer döneminde aldığımız oyunculardan zarar etmeyeceğimizi söyledim, etmeyeceğiz işte... Son sözleşmesini yapacak futbolcu almayacağım. Bir gecikme oldu, bunu da değerlendiriyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra masaya yatıracağız."

"MİNİMUM 4 TRANSFER OLACAK"

"Orta sahaya bir transfer bugün akşam gelecek. Planlamada 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var, gelecek seneye yönelik. Daha genç oyunculardan oluşan bir liste var. Avrupa'da transfer bittikten sonra vaktimiz var. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz, Yasin Özcan dahil değil!"

"HERKESİ GÖREVİNİ VE YETKİSİNİ AYIRDIK"

"Herkes beraber çalışıyor, kimsenin kimseyle görüşmeme gibi bir durumu yok. Dün bir futbolcunun durumunu sormak için Sergen Hoca ile toplantı yapıyorduk, Graf'ı aradık ve bilgi aldık. Geçmişteki gibi iki başlılık yok, olmayacak. Ortada bir sorun olduğunu görmedim ve hissetmedim. Herkesin görevini ve yetkisini ayırdık. Bir sıkıntı çıkmaz."

"AVRUPA'YA GİDECEĞİZ"

"Bu sene bir şekilde Avrupa'ya katılacağız. hedef her zaman şampiyonluk ama bu dönem Avrupa'ya katılacağız. Kupanın da en büyük favorisi Beşiktaş. Lig daha uzun, ne olacak, bilmiyorum. Transferleri bitirelim, ikinci devre çok daha farklı Beşiktaş ortaya çıkması lazım, şu transferleri gerçekleştirirsek.. Avrupa için umutsuz değilim."

"KALECİ TRANSFERİ YAPACAĞIZ"

"Kaleci transferi yapacağız. 4 transfer yapacağız demiştim, biri kaleci..."

"BUNLARI BU CAMİADAN TEMİZLEYECEĞİZ"

"Borsa manipülasyonu tek bacaklı değil, illa kulüp içinden birileri var! Savcılık bunları bulsun istiyoruz, bunları bu camiadan temizleyeceğiz. Beşiktaş'a kene gibi yapışmış tipleri buradan söküp atacağız! Başka türlü bu camianın temizlenme ihtimali yok."

"2-3 AYA BORCU ÖDEYECEĞİZ"

"Eski başkanlarla sıkı şekilde görüşüyoruz. Fikret Orman, Emre Kocadağ aradı ve 'Moralini bozma, çok iyi olacak. Doğru gidiyoruz' dediler. Geçmişte olan oldu, önümüze gelen mali tabloyu düzeleteceğiz. Dikiltaş'tan gelecek gelir, borçları kapatacak ve kasada para olacak veya kalan para yerine daireler olacak. 2-3 aya borcu ödeyeceğiz, sıkıntımız maddi deil... Kavgalar, gürültüler... Derdi Beşiktaş olmayan, buradan uzak duracak."

"ASLLANI BUGÜN YARIN GELİYOR"

"Kristjan Asllani geliyor. Inter ve oyuncu ile anlaştık. Inter ile Torino arasında fesih süreci var. Bu akşam ya da yarın sabah gelecek.

"TEKLİF VERDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"

"Şampiyonluk hedefinden uzak kalmamız kabul edilemez. Teklif verdiğimiz oyuncular var. Dediğimiz şartlara gelirlerse bu oyuncuları takıma kazandıracağız"

"OYUNCULARDAN ZARAR ETMEYECEĞİZ"

"David Jurasek kiralıktı, teşekkür ettik ve yolladık. Aldığımız oyuncuların bir tanesinden bile zarar etmeyeceğiz. Çok kar edeceğiz iddiaları olur ama zarar etmeyeceğiz. Kış transferi çok zor, geçen sene iki genç Keny Arroyo ve Alan Ricardo'yu bu yüzden aldık. Yatırım yapmayı seçtik. Çok paralar istiyorlar. O zamanki teknik heyet 30 yaşında oyuncu yerine gençleri almayı ve yetiştirmeyi istedi. Bana da doğru gelmişti."

"PLANLAMADA 3 TANE DAHA OYUNCU VAR"

"Bir aksilik olmazsa orta sahaya bir transfer bu akşam gelecek. Planlamada 3 tane daha oyuncu var. Bunları tamamladıktan sonra alternatif oyuncular var"

"EMLAK KONUT İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

"Emlak Konut ile görüşeceğiz. Bankalar ile görüştük. Konsorsiyumdaki bir bankanın borcunu kapadık. Bankalara ve maliyeye gidecek paralar belli. Bunu yazılı olarak tespit ettireceğim. Vergi ödemek yerine, transfer yapan yönetimlerde çalıştım. Bunu yapmayacağım. Maliye Bakanlığı ile görüşüp, borçları yapılandırmak için görüşeceğiz. Orayı da kapatacağız. Gelen para, Beşiktaş'ın bütün faizli borçlarını kapatacak. Kalan para ile ne yapacağımıza genel kurulda bakarız, konuşuruz. Kimse hayal kurmasın, bütün para borca gidecek. Hayal kurmasınlar, 'Gideriz kulübe, borç da yok 'diyerek.. Öyle bir avanta yok."

"ÇOK FARKLI BİR BEŞİKTAŞ GELİYOR"

"İkinci devrede çok farklı bir Beşiktaş ortaya çıkacak"

"RAHMİ KOÇ HARİÇ DESTEK ALMIYORUZ"

"Rahmi Koç haricinde kimseden destek almıyoruz. Allah ona uzun ömür versin, yine önümüzdeki hafta yanına gideceğim."

"ABRAHAM İÇİN 17 MİLYON EURO ÖDEYECEĞİZ"

"Giden transferlerden elde edilen 71 Milyon € geliri nerede kullanacaksınız?"

"Bu gelir değil, Roma'ya 17 Milyon € ödeyeceğiz. 21 Milyon € aldık Abraham için ve ayrıca Yasin Özcan geldi. Kaç senedir oyuncu satmıyorduk bilen var mı? Bu güzel başlangıç. Kötü transfer yapmıyoruz, camia da görsün. 60 Milyon € harcayıp, 71 Milyon € geri alabiliyorsam başlangıç için güzel rakamlar bunlar."