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Spor

Cansu Bektaş'tan altın madalya

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Cansu Bektaş koparmadaki son hakkında yaptığı 72 kiloluk kaldırış ile yeni bir rekora imza atarak altın madalyaya uzandı.

15 Nisan 2023 Cumartesi 19:29 - Güncelleme:
Cansu Bektaş'tan altın madalya
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen şampiyonada Cansu Bektaş, 45 kiloda podyuma çıktı.

Koparmadaki son hakkında 72 kilo kaldıran Cansu Bektaş, altın madalyaya uzandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli halterci Cansu Bektaş'ı kutladı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

"Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Cansu Bektaş, koparmadaki 72 kiloluk kaldırışıyla gençler rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu kardeşimi başarısından dolayı tebrik ediyor, devam eden organizasyonda mücadele edecek sporculara başarılar diliyorum."
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