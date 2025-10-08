Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Cansu Özbay, F.Bahçe finali öncesi yönelttiğimiz sorulara içtenlikle yanıt verdi: "Final etaplarındaki geri dönüşlerimiz VakıfBank'ın mentalitesiyle ilgili. Antrenmanlarda olsun maçlarda olsun her zaman bir mücadele içindeyiz zaten. Buraya geldiğimde de aynı şekilde Vakıfbank geri dönüşleriyle bilinen bir takımdı, bunu çok iyi yapabilen bir takım. Bunun oyuncu ruhuyla ve Giovanni'nin bize aşıladığı ruhla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun pes etmeden savaşmamız gerektiğini bize o kadar iyi aşıladı ki, o yüzden de skor ne olursa olsun kazanabileceğimize inanıyoruz aslında.

LİG SEVİYESİ MİLLİ TAKIMI YÜKSELTİR

Bu sene seviyenin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum, bence ligimizin kalitesi daha da arttı bu yıl. Çok güzel maçlar oynayacağımıza inanıyorum; bence bu çok güzel bir şey bizim açımızdan da, izleyici açısından da. Çünkü inanılmaz maçlar oynanacak, böylece kendimizi görme şansımız da olacak. Çok güzel, çok kıyasıya bir sezonun geçeceğini düşünüyorum tüm takımlar adına. Açıkçası sadece ilk dört takım arasında rekabet olacak diyemem ligin genel olarak kalitesi yükseldi. Bunun milli takımımız için de daha faydalı olduğunu düşünüyorum.

EDA ABLA BİZE GÜLMEMİZİ SÖYLEDİ

Gümüş madalya aldıktan sonra hepimiz üzgündük, gülemiyorduk. Eda abla törende bize gülmemizi söyledi. İnsan üzülüyor çünkü elinden kılpayı kaçırdığın zaman. Döndükten bir hafta sonra anladım ne başardığımızı. Yaşadığımızın büyük bir şey olduğunu anlayamadık. Sezon başında çok iyi performans sergileyemiyorduk ve final oynayacaksınız deseler kabul ederdik. Her maçta kendimizi geliştirdik. İçimizde bir burukluk olsa da hangi arkadaşımıza sorsanız şu an çok büyük gurur duyuyordur yaptığımız işten."